Alertan contra ciber comercio

"Amigos Buenas noches, solo para que estén atentos si les llega algún pedido por medio de esta paquetería (Qualitypost), lamentable no me di cuenta al momento de que el señor me lo dio, pero mi paquete lo abrieron y le sacaron dos artículos, de siete que tenían que llegar solo me llegaron cinco", afirmó Airam "N".

"Llame a RH de esta paquetería, a lo que la señorita me dice que no lo hubiera tomado, le respondo yo que si lo hubiera devuelto hubiera perdido todo y pues son cosas que me costaron no me las regalaron, chequen Bien Sus Paquetes antes de recibir".