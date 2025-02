Rescatan a perrita maltratada en centro de Río Bravo

Animalistas rescataron la noche del miércoles a una mascota canina que fue atacada y amarrada a las afueras de un cine en esta ciudad.

Este es un caso de maltrato animal en pleno centro de Río Bravo, y fue narrado por la rescatista Delia Chávez, quien difundió algunas imágenes del maltratador, quien se supone era su amo o "padre humano".

Dicha persona "tenía a esta crayolita a su poder, la perrita no quería caminar con él y él la llevaba a fuerza, la perrita se resistía pero el sujeto la golpeó muchas veces en su cabecita, a lo cual la señora Lupita Sánchez intervino pero el sujeto le empezó a decir muchas cosas, la perrita no se dejaba amarrar y le empezó a dar golpes en su pancita lo cual nuevamente la señora Lupita, y otras dos personas volvieron a intervenir.

"Se armó la pelea y la señora Lupita lo único que le preocupó es tomar a la perrita y subirla a su camioneta y de ahí ya no la bajó, se la llevó a su negocio para que pasará la noche y me contactó para pedirme que la recibiera en el albergue, después de esto no me iba a negar a ayudar también, la perrita está muy agradecida que da abrazos y besos por salvarla".

Destacó la rescatista, que la mascota que era víctima de agresión ya se encuentra a salvo en el hogar canino Amor Sin Raza, pero pide a los ciudadanos que si llegan a ver al sujeto con otros animalitos lo reporten, ya que alguien con tal agresividad no debe tener mascotas en su poder.

"Nuestra trabajadora del albergue que la recibió me comentó que jamás había visto a un perrito con tanto miedo como ella", lamentó Chávez, quien dirige el albergue con más mascotas rescatadas entre perros y gatos, muchos de ellos fueron rescatados de descuido, maltrato o situación de calle.