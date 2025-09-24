Llega contaminación por quemas a N.P.

Nueva alerta ecológica y que daña la salud de los seres humanos y fauna tanto silvestre como doméstica, emerge, ahora en la villa de Nuevo Progreso, con quemas que saturan de dióxido y monóxido de carbono el medio ambiente.

A lo largo de la semana, durante la noche y la madrugada, se han registrado densas nubes tóxicas que desde el sur, penetran en Nuevo Progreso, afectando el sistema respiratorio de las personas.

Sin importar la edad, el género o la posición económica, todos quienes viven; trabajan o transitan por este puerto turístico de noche en las horas de la madrugada, sobre todo para cruzar hacia la Unión Americana, tienen que respirar la densa bruma.

Estos contaminantes en el ambiente, aún no se determina de dónde provienen, lo cierto es que la combustión que los genera, no se encuentra dentro del poblado, sino que con los vientos del sur y sureste, lo introducen a la villa.