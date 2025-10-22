Campeón de vencidas es riobravense

Campeón de vencidas es riobravenseCon solo 20 años, Alejandro ha vencido a competidores de mayor peso y experiencia.
Campeón en torneos nacionales e internacionales en competencias de vencidas, es originario de esta localidad, quien ha puesto el nombre de Río Bravo muy en alto.
Se llama Alejandro, y es un joven de apenas 20 años de edad, quien, para sorpresa de propios y extraños, ha vencido a rivales que pesan el doble, como fue el caso de Raúl "Tayson" Flores, tamaulipeco que estableció un récord en el continente al levantar 480 kilos en peso muerto, a quien Alejandro venció sin ningún problema.
Promesa del armwrestling
Juan Alejandro Mata Guajardo, su nombre completo y apellidos, se une como una de las promesas del armwrestling o lucha de brazos de su categoría en el país. Basta decir que en tan solo dos años le han valido ganar campeonatos en el plano nacional e internacional, venciendo a competidores mayores, tanto de más peso y experiencia.