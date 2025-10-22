Campeón de vencidas es riobravense

Campeón en torneos nacionales e internacionales en competencias de vencidas, es originario de esta localidad, quien ha puesto el nombre de Río Bravo muy en alto.

Se llama Alejandro, y es un joven de apenas 20 años de edad, quien, para sorpresa de propios y extraños, ha vencido a rivales que pesan el doble, como fue el caso de Raúl "Tayson" Flores, tamaulipeco que estableció un récord en el continente al levantar 480 kilos en peso muerto, a quien Alejandro venció sin ningún problema.

Promesa del armwrestling