Alcalde suplente se desmarca de la administración

Si bien desde finales de 2025, el alcalde suplente Daniel Moreno, dejó testimonio de su distanciamiento de la actual administración municipal, este 2026, la ruptura ya es una hecho.

Ahora el edil suplente, hace manifiesta su separación política de las autoridades del ayuntamiento, al anunciar que arranca acciones sociales en beneficio de colonias populares por cuenta propia.

Este cisma político fue manifestado a través de su cuenta oficial en la red social de Facebook, en donde Moreno anunció su determinación de seguir siendo parte de la administración municipal 2024-2027.

El presidente municipal suplente lanzó el siguiente mensaje a la comunidad en general y a sus seguidores en específico:

"Ya andamos en las calles raspando, es lo único que podemos hacer, recuerden no estamos en el gobierno y son recursos propios pero vamos a trabajar con lo que tenemos.

"¡A jalar juntos!, Río Bravo, Tamaulipas. Daniel Moreno, les encargo sus oraciones comadres y compadres", refiere el post.

En el mismo mensaje asegura que en compañía de su equipo, van a construir nuevos accesos a las colonias populares, y pide a los ciudadanos que le hagas propuestas de qué sectores visitar con maquinaria para reacondicionar caminos.







