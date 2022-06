Alarma supuesto plagio de menor

La situación en mención se suscitó en la explanada de la casa de ladrillo, donde una pequeña niña jugaba bajo la supervisión de su familia cuando una mujer de la nada intentó llevársela, lo cual no consiguió gracias a la oportuna intervención de la madre Patricia García.

"Para los que tengo en Facebook que han llevado a sus niños a la casa de la cultura o ladrillo no sé cómo se le diga , por favor no descuiden por nada del mundo a sus niños, anoche llevamos a Fernanda a pasear y nos llevamos un susto muy grande, estaba con Fernanda detrás de ella cuidándola por que andaba casi corriendo y se acerca una señora queriendo agarrarla como que se la quería llevar".

"Reaccioné muy rápido y la agarré, la señora no se en qué estado se encontraba, pero me quería golpear, estaba como loquita porque me gritaba que como se me ocurría andar en el parque con mi niña si ella no podía tener niños".

"Fue muy horrible, eso pasó en cuestión de segundos que la vi venir queriendo agarrar a Fernanda por favor nunca dejen solos a sus niños y pongan atención no estén en sus teléfonos gracias a dios la agarré y mi reacción fue protegerla y abrazarla muy fuerte, nos dimos un susto muy grande".

Recomiendan a padres no distraerse y descuidar a sus hijos.