Fuerte torrencial pega en Nuevo Progreso

Nuevo Progreso, Tam.- Torrencial aguacero se registró la tarde de viernes en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, generando algunas inundaciones en instituciones escolares y colonias que se localizan en las partes bajas.

Asentamientos como el Estero, 10 de Noviembre, Francisco I. Madero, y lugares como el panteón San Celestino y asentamientos cercanos registraron serios encharcamientos.

Esto luego de que el torrencial aguacero se prolongó por más de una hora continua en la comunidad, al igual que en la avenida principal Benito Juárez en las dos primeras cuadras, en donde el agua fluye a raudales.

La floración y ensanchamiento de baches no se hizo esperar, lo mismo en la calle principal que en otras tantas más, como la Victoria, Reynosa, Matamoros, Tampico, y muchas más.