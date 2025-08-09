Limpian parcelas

Los productores locales que sembraron y cosecharon el también llamado "oro blanco", ahora se han dado a la tarea de que, después de realizar las labores de pizca de los cultivos, ahora pulverizan los residuos.

Es a través de Asociaciones y Uniones Agrícolas como están dando a conocer los agricultores locales del algodón los procedimientos que llevan a cabo para la destrucción de los residuos del cultivo por medio del desvare.

Una de esas actividades se realizó en predio localizado en el área de la brecha 124 con 26 norte en el Municipio.