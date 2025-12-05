Analizan productores cambios a Ley de agua

La tarde de jueves se llevó a cabo la reunión de productores, principalmente de la zona Norte del Estado, en su lucha que mantienen por el rescate al Campo Mexicano.

La sede, una vez más, fueron las instalaciones de la Asociación Municipal de Propietarios Rurales, en cuyas instalaciones se congregaron agricultores del Estado, principalmente de la zona fronteriza.

Fue encabezada por dirigentes de asociaciones locales y foráneas, así como de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, en donde se dieron a conocer las acciones que se han emprendido y los avances que se han obtenido en el objetivo de rescatar al campo del abandono y olvido en que se encuentra ante la falta de apoyos.

"El tema del día es la ley del agua, vamos a esperar las modificaciones a iniciativa de la presidenta Claudia, hay que esperar hasta el lunes, en donde vamos a abordar los diferentes puntos", expresó Héctor Eliborio Peña de León, presidente de la Asociación Municipal de Propietarios Rurales.

Precisó que, entre las modificaciones, el artículo que señala claramente el derecho humano al agua para uso urbano y público... "Por eso queremos prepararnos, para que en el futuro no haya problemas en cuanto a la distribución del agua".

Resumió que, en concreto, ya se han tenido varias reuniones con el gobierno, en donde no se ha resuelto nada, por lo que, a partir del día 8, hay que estar muy al pendiente, pues ahí se verán los temas como los precios de los granos, banca y seguro agrícola.

Los exhortó a permanecer muy al pendiente sobre los últimos comunicados emitidos por el FNRCM, así como continuar adelante en la lucha, y seguir los pasos, sustentados en la convocatoria nacional, porque solamente unidos se podrá rescatar el campo.