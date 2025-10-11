Agricultores de Río Bravo exigen apoyo al campo; preparan manifestación

Productores agrícolas de Río Bravo, son llamados a participar en la protesta por la falta de políticas a favor del campo.

Esta problemática que impera desde hace por lo menos seis años, se ha venido agravando al grado de que hasta un 40 por ciento de tierras en la región ya no se siembran.

Eliborio Peña, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales, es quien hace el llamado a que se concentren agricultores y ganaderos.

Será este martes 14 de octubre en las instalaciones de esa entidad agrícola, a partir de las 10:00 horas que deberán concentrarse.

Hasta ahora, no se ha dicho cuál será la sede de las protestas por la falta de subsidios.