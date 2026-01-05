Maleza quita agua a los agricultores

Para los agricultores del Distrito 025, el cual casi en su totalidad es sembrado con sorgo al no contar con agua suficiente, el peor enemigo ya o es la sequía.

La maleza o follaje que les disputa la poca agua disponibles, es ahora el peor amenaza que enfrentan los productores, quienes están por iniciar la siembra del grano rojo.

El agricultor Juan Bernal, quien tiene su parcela en el ejido Emilio Portes Gil, indicó que a marchas aceleradas se aplica herbicidas para defoliar la maleza que ha asoma en sus tierras de labor.

"Estamos en la aplicación de Faena y 2-4D, para controlar la maleza, proteger la humedad, además de ayudar para que no nos gane la hierva al momento de la siembra", esgrimió.

Gráficas captadas en el lote ubicado en la brecha 126 con 8 norte, en el núcleo Portes Gil dejaron en evidencia la carrera por arrebatar el agua a la yerba mala.

Este defoliantes es para hoja ancha, "y la finalidad es controlar unos machones de trompillo que vienen, la fecha de siembra se acerca y con ello, también ayudamos a controlar toda la maleza y que luego no nos gane ya con el sorgo nacido", sentenció.

Actualmente el 025, solo cuenta con medio riego autorizado, el cual equivale a dos pulgadas de agua para las parcelas, cuando lo mínimo son dos riegos completos para salir avantes.



