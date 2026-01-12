Trafican riegos en distrito 025

Nuevo Progreso, Tam.

Lo que podría ser el primer caso grave de tráfico de agua que desafía la política de ordenamiento y recuperación de los recursos nacionales en manos de caciques, como es el caso de este preciado líquido, se reportó ese domingo 11 de enero. Por miedo a desconocer con quién se mete, el agricultor Gabriel "N" pidió anonimato, pero remarcó "¿no sé, si sepas de la situación del agua en el Distrito 025?, no hay riegos autorizados para este ciclo (2025-2026), y lotes que en estos momentos se están regando.

"Estas tierras se encuentran en los polígonos de los ejidos Campo Treviño y La Posta", sentención. En ese punto, a tan solo unos cuantos kilómetros de Nuevo Progreso, y para mayor precisó, el agricultor detalló que "la extracción de agua es el rancho Buenos Aires, también se está, regando conocido rancho La Gloria", no obstante que este ciclo, la Conagua, no autorizó riego alguno para toda la demarcación.



