Opera en la zona centro: ´Libra´ joven a agresor sexual

Jovencita registró en vídeo la huida del agresor sexual que le hizo tocamiento e intentó someterla para agredirla sexualmente.

La víctima publicó en su perfil de Facebook que una noche, el pasado lunes al salir del gimnasio, fue sorprendida por un hombre de entre 30 y 35 años, quien le hizo un tocamiento en sus partes íntimas.

El agresor vestía bermudas y sandalias blancas, y camisa de manga larga de color azul grisáceo; tez morena y cabello crecido de la parte de la nuca.

La víctima, Karina Rodríguez, difundió dos metrajes sobre estos hechos, advirtiendo a las mujeres que frecuentan el sector de avenida Madero con Oriente 6, zona Centro.

"Hoy me pasó a mí, pero otro día pueden ser ustedes. Si ven a este señor cuídense mucho niñas, no anden solas en la calle y siempre traigan algo con qué defenderse; actúen rápido. Por suerte yo actué sin pensar.

Salí del gym y no me di cuenta de dónde salió ese tipo, pero me agarró la nalga; volteé de repente y en mi mano traía un termo de plástico duro y no pensé dos veces y le di en un costado de la cara, y cuando se volteó le di en la nuca otra vez y por suerte mi hermano estaba cerca y también le dio su merecido.

Cuando se trata de defenderse, hasta con cualquier cosa, pero preferiblemente nunca ir solas; no soy la única a la que le pasó a causa de este señor, pero espero a nadie más le pase", detalló.

No obstante que han sido varios casos, según la afectada, el acosador no ha sido capturado por las autoridades de Seguridad Pública.