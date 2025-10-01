Captan agresión a mujer en Mercado Ejidal; hombre no fue detenido

Un hecho de violencia de género fue captado en plena Zona Centro de Río Bravo, en donde un hombre agredía a golpes a una mujer.

El violento incidente tuvo lugar en el entronque de calles 20 de Noviembre con 16 de Septiembre la tarde del martes. Hecho observado por varios automovilistas que pasaron por el sitio.

A las afueras de la ampliación Mercado Ejidal, usuarios de redes sociales registraron en video, este delito.

Un hombre de entre 50 y 55 años, de complexión delgada, estatura alta, tez morena, así como de barba y bigote escasos, es quien fue captado en vídeo en esta situación.

El agresor estiraba del cabello y arrastraba a una mujer que vestía pantalón de mezclilla así como blusa de manga corta, color rojo.

Pese a que la agresión fue a plena luz del día, el individuo no fue detenido.