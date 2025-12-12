Denuncian intento de extorsión de MP

Una madre de familia de esta cabecera municipal, reportó la noche del miércoles, el decomiso de su vehículo a manos de presuntos agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de los cuales uno de ellos, según su testimonio videograbado, le exigió 100 mil pesos para no decomisar la unidad.

"Me quieren quitar mi carro, para lo cual me pidieron mi título, el título coincide con el carro, yo lo compré hace como año y medio más o menos y estas personas vinieron a querérmelo quitar.

"Mi carro no tiene reporte de robo porque él checó en su computadora, en su celular, checó las placas de mi carro y no tiene reporte de robo" y fustigó "la persona me pide dinero porque eso genera una multa por tener placas sobrepuestas de 100 mil a 50 mil pesos", refirió en su vídeo-testimonio la madre de familia Juana González Victoriano.

¿Qué ocurrió durante el decomiso del vehículo?

La afectada, quien no quiso revelar su domicilio exacto, captó el momento en que la grúa al servicio de la FGJE decomisaba su automóvil.

"Están aquí afuera, tienen una hora y media más o menos afuera de mi domicilio, dicen que van a llamar una grúa" narró momentos antes de la incautación; "ya saqué mis cosas para que se lo llevaran, no les quise dar nada, porque les dije que no les iba a dar nada, que se lo llevaran; tampoco les di mis llaves, no se las voy a dar", dijo con lágrimas en el rostro.

Detalles del testimonio de Juana González Victoriano

Agregó que los agentes no se identificaron: "son tres personas...les pedí sus nombres, no me los quieren dar...ellos me pidieron mi credencial", pero nunca se identificaron.

"Me pidió dinero (uno de los agentes) y yo le dije explícate mejor qué me quieres decir...¡pos claro!, quería dinero, que yo le soltara algo; no está mi esposo, estoy sola con mis hijos...¡no sé qué hacer!" dijo con voz entrecortada.