Deja Feria muy pocos ingresos

Luego de que se hicieran afirmaciones en redes sociales de que gran parte de la semana la Feria por las Fiestas de la Emancipación de Río Bravo, no cuenta con la afluencia esperada, esta situación no había sido abordada oficialmente.

¿Qué declaró el alcalde Miguel Almaraz sobre la Feria?

La fiesta del pueblo, la cual inició el pasado 5 de diciembre y concluye el próximo domingo 28 del mismo mes, ha tenido algunas jornadas de gran concurrencia, pero han sido una excepción. Sobre el impacto de esta festividad a nivel local y regional, habló el propio alcalde Miguel Almaraz, quien en una improvisada rueda de prensa a las afueras de sus oficinas, puntualizó algunas precisiones.

"Políticamente, socialmente excelente, la gente muy contenta, todo mundo feliz porque pusimos en alto el nombre de Río Bravo, en todo el Estado, en el valle de Texas", justificó.

Impacto económico de la Feria en la comunidad

Pero sobre los financieros expresó "económicamente apretadones, porque es una feria para el pueblo y no podemos cobrar precios excesivos", explicó sobre los rumores de que no se están teniendo los ingresos esperados.