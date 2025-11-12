Falta de especialistas en IMSS afecta a más de 70 mil afiliados de Río Bravo

A pesar de los más de 70 mil afiliados con los que cuenta la Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social número 17, no cuenta con especialistas y solo se concretan a lo que es la medicina familiar, que consiste en la consulta general, servicio dental, nutrición, laboratorio, embarazos, diabetes.

"Sale de la consulta, y las asistentes médicas son las que tramitan la cita con el especialista mediante plataforma o por correo, pero hay otras citas, las cuales las tiene que pedir la coordinadora de asistentes médicas", expresó de entrada la doctora Patricia López Morales, auxiliar en la jefatura de Medicina Familiar en el turno matutino.

Aclaró que, como de segundo nivel, se solicitan al Hospital 270 en Reynosa en donde se genera la cita e indican el día y la hora, correspondiendo al paciente tramitar los viáticos, y vigencia de derechos.

¿Cuál es la situación actual de los afiliados?

Lo malo, referido por los propios afiliados, es que para obtener tan solo una consulta con un especialista, suelen tardarse hasta varios meses, principalmente en los casos de oncólogos, cardiólogos, y urólogos. Para ese entonces ya se encuentran muy mal en el estado de salud las personas, algunos se esperan, y otros, fastidiados ante tanta burocracia y la falta de especialistas, optan por consultar con un particular, cuyo costo no baja de entre los 800 hasta los 1 mil 300 pesos por consulta.