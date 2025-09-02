Registra el Partido Verde a desertores

Durante lo que fue el arranque de afiliación estatal al Partido Verde Ecologista de México en la localidad, generó una desbandada de priistas, panistas, MC, del PRD, y hasta morenistas de hueso colorado.

El evento contó con la presencia del dirigente nacional del PVEM, Arturo Escobar, la diputada federal Casandra de los Santos Flores, el dirigente municipal y ex priista de muchos años, Rubén López, y el dirigente estatal Manuel Muñoz Cano, así como líderes, políticos y empresarios locales.

Llamó la atención lo que es la desbandada, principalmente de ahora ex militantes del Partido Revolucionario Institucional, incluyendo empresarios y líderes de colonias, así como del partido en el poder, que, aunque ganaron las elecciones pasadas, en nada les ha favorecido.