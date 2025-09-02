Registra el Partido Verde a desertores

Registra el Partido Verde a desertoresDurante lo que fue el arranque de afiliación estatal al Partido Verde Ecologista de México en la localidad
Durante lo que fue el arranque de afiliación estatal al Partido Verde Ecologista de México en la localidad, generó una desbandada de priistas, panistas, MC, del PRD, y hasta morenistas de hueso colorado.
El evento contó con la presencia del dirigente nacional del PVEM, Arturo Escobar, la diputada federal Casandra de los Santos Flores, el dirigente municipal y ex priista de muchos años, Rubén López, y el dirigente estatal Manuel Muñoz Cano, así como líderes, políticos y empresarios locales.
Llamó la atención lo que es la desbandada, principalmente de ahora ex militantes del Partido Revolucionario Institucional, incluyendo empresarios y líderes de colonias, así como del partido en el poder, que, aunque ganaron las elecciones pasadas, en nada les ha favorecido.
Incluyen también algunos de los partidos Movimiento Ciudadano, y hasta del Partido de la Revolución Democrática, de los pocos que quedan.