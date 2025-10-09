Usan vecinos red de drenaje como basurero

Usan vecinos red de drenaje como basureroComapa hace un llamado a los residentes del fraccionamiento Satelite a no tirar desechos
Ante la falta de cultura, habitantes de varios asentamientos han tomado la red de drenaje sanitario como si fuera un basurero, obligando a la Comapa a emitir llamados de advertencia de carácter preventivo contra los causantes de que en ocasiones colapse la red.
En un enérgico llamado, el organismo advirtió: "El drenaje no es un basurero", en clara referencia a las acciones que implementaron en las calles Tenochtitlán y Cometa en el fraccionamiento Satélite, y la 12 de Marzo en la colonia Estero.
Por ende, hicieron un llamado a la ciudadanía en general, para que se abstengan de no arrojar basura ni desechos, lo mismo en las calles que las alcantarillas, ya que con estas acciones provocan taponamientos en la red de drenaje.
