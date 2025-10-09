Usan vecinos red de drenaje como basurero

Ante la falta de cultura, habitantes de varios asentamientos han tomado la red de drenaje sanitario como si fuera un basurero, obligando a la Comapa a emitir llamados de advertencia de carácter preventivo contra los causantes de que en ocasiones colapse la red.

En un enérgico llamado, el organismo advirtió: "El drenaje no es un basurero", en clara referencia a las acciones que implementaron en las calles Tenochtitlán y Cometa en el fraccionamiento Satélite, y la 12 de Marzo en la colonia Estero.