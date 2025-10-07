Delegados alistan protesta en Victoria

Durante la semana, como resultado de la reunión entre delegados de comunidades ejidales, zonas rurales y colonias agrícolas, con relación a la brecha 124 y el desastroso estado en el que se encuentra, signan acuerdos para exponer grave problema en la capital del Estado.

Durante lo que fue la última reunión en sala de cabildo, con todos y cada uno de los delegados ejidales de los más de 30 asentamientos rurales que forman parte del núcleo poblacional de Río Bravo, se abordó el tema de las condiciones deplorables en las que se encuentra la vía a Nuevo Progreso.

El alcalde en funciones sencillamente no puede resolver la situación, porque acusa que no es de su jurisdicción, ya que es una vía que no compete su mantenimiento al Gobierno Local.

El citado camino colinda con comunidades como La Posta, Buena Vista, Ebanito Nuevo, Campo Treviño, Laguna Seca, Estación Canales, colonias Nebraska, San Luis, por mencionar algunos, donde viven cientos de familias que a diario transitan por ahí.

Ante la desesperante situación que acusa el hecho, los delegados de los ejidos en referencia acordaron reunir firmas, agruparse, y al margen de la política, acudir a la capital del Estado, específicamente al departamento de la Dirección General de infraestructura, para solicitar la rehabilitación de la brecha con copia al mandatario estatal.

Como medida urgente, consideran tapar los enormes baches con caliche, escombro, o lo que se pueda, ya que persisten tramos en donde no se pueden evadir los hoyos.