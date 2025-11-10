Cajero funciona a ´medias´

El cajero automático del Registro Civil en la cabecera municipal, por el momento solo expide actas de trámites realizados en Tamaulipas.

Así lo explicó el oficial del Registro Civil, Omar Borja, quien detalló la razón por la que actas de nacimiento de otros Estados no son expedidas por ese dispensador automático.

"Por el momento solo actas de Tamaulipas, pues son las únicas que están saliendo certificadas", indicó, a la vez que agregaba que se esperan disposiciones superiores para la fecha en que se vuelvan a expedir actas de otras entidades.

Remarcó que expedir actas que no están certificadas, genera contratiempos en trámites de gran importancia, por lo que se optó desde la Dirección General del Registro Civil, solo expedir de nuestro Estado.

"El cajero está funcionando las 24 horas, en caso de que requieran actas de otros Estados que estén certificadas, pasar a nuestra oficina.

"El horario es de lunes a viernes de las 8:00 a las 16:00 horas y les ayudamos a obtener sus actas certificadas de otros Estados", sentenció.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?