Alistan campaña en Registro Civil

Ante la fuerte demanda que se ha tenido de registros de actas de nacimiento en la localidad, se planteó la urgente necesidad de que se implemente una campaña gratuita de registros extemporáneos en la ciudad.

¿Qué ocurrió?

Sobre el tema, el licenciado Omar Borja Ruiz, oficial del Registro Civil, dijo que, durante la reciente campaña gratuita que se llevó a cabo en la vecina ciudad de Reynosa, se benefició a un número importante de residentes de todas las edades. "Gracias al secretario general de Gobierno, y al coordinador de oficialías en el Estado, pudimos canalizar a un número significativo de habitantes que no contaban con acta de nacimiento, mediante el programa de Registros Extemporáneos".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Agregó que, aunque quedó número relevante que están pugnando porque se implemente en la ciudad, principalmente de adultos mayores que consideran apuntarse para incorporarse a un programa social, o bien, en el caso de menores que no cuentan con ese importante documento de identidad. "Por eso es que, ante la fuerte demanda, planteamos la necesidad de que se implemente uno en el Municipio, que podría llevarse a cabo en próximas fechas".