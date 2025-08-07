Cierran puertas a vendedores

Para contener a vendedores informales que día a día, se apostaban a las afueras de supermercado, establecimiento determinó acordonar si perímetro.

La medida tomó por sorpresa a estos emprendedores que desde la mañana de este miércoles, ya no pudieron comerciar en ese punto.

El supermercado en cuestión se ubica en avenida Madero con Vicente Guerrero, zona Centro.

La gerencia determinó tomar medidas contra vendedores ambulantes, ante quejas de clientes.

Tras replicas de clientes, el establecimiento decidió limitar el área para evitar la presencia de vendedores en sus accesos.

La medida busca mayor orden y seguridad para los consumidores.

Una clienta, de nombre Lorena Fabela, opinó al respecto:

"En ocasiones te ofrecían sus productos, casi exigiéndote comprarles, era tanta su insistencia que a uno como cliente le daba vergüenza decirles que no.

"Yo en lo personal muchas ocasiones no gustaba de sus productos y me seguían hasta mi carro con mis cosas insistiendo que les compre, eso tampoco era correcto", sentenció.

Martín Segura, también cliente, explicó una situación:

"No todos son vendedores hay gente que se la pasan pidiendo dinero y son gente joven que aún pueden trabajar pero que buscan la manera más fácil de obtenerlo

"Por qué no buscan un trabajo, hay bastante, solo no hay trabajo, para quien no quiere trabajar, pero trabajo sí hay".