Obstruye particular aceras en la Morelos

Un verdadero riesgo viven familias de colonias Morelos e Hijos de Ejidatarios, quienes desde hace meses no pueden utilizar las acercas en transitado sector.

Resulta que una obra de construcción en proceso de considerables dimensiones, lleva mucho tiempo impidiendo el libre tránsito.

Es sobre brecha 112 a la altura de la "Letras Monumentales" en donde se ubica este edificación.

Grandes cantidades de material y escombros fueron apilados sobre la banqueta y los cajones de estacionamiento.

El riesgo se acrecienta por las noches cuando por el deficiente alumbrado, los peatones no se perciben.

Así se pudo constatar la noche del jueves, cuando una familia tuvo que utilizar la calle para seguir su curso, y difícilmente eran distinguibles.

La obra, no obstante, evidencia que aún demorará para concluir.







