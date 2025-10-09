Convocan Asamblea de Mujeres en R.B.

Esta cabecera municipal será sede de acciones en pro del género femenino por parte de la Secretaría de Mujeres. La activista Alma Contreras indicó que fueron contactadas por la dependencia federal un grupo de luchadoras sociales. "Nos están convocando a las Asambleas de Mujeres, denominadas ´Voces por la Igualdad y Contra las Violencias´, este viernes", indicó. Contreras Lara agregó que la cita es a las 16:00 horas en salón Victoria, en avenida Miguel Alemán con avenida Las Américas, fraccionamiento Río Bravo. En este encuentro, en donde son bienvenidas todas las mujeres de los diversos ámbitos. Se busca un diálogo e interlocución entre todas las representantes del género, sin importar condiciones económicas, culturales, étnicas, sociales ni ninguna otra. Este sería el primer evento de este tipo organizado por la Secretaría de Mujeres en esta localidad.