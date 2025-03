Puente internacional de RB-Donna: Cierran carril para impedir a ´colados´

Autoridades del Puente Internacional Río Bravo-Donna, finalmente tomaron algunas acciones para evitar que automovilista que se dirigen hacia la Unión Americana, se adelanten e introduzca en la fila sin esperar su turno ante las revisiones que realiza la Guardia Nacional.

Luego de que automovilistas que esperan de dos a cuatro horas, manifestaran su inconformidad ante los conductores que avanzan a contra-flujo parea adelantarse y meterse en le hilera que espera pasar el filtro de las autoridades mexicanas, cerraron parcialmente el portón a través del cual se accede al cruce binacional.

Debido a que influyentes no quieren aguardar su turno en las kilométricas filas que se hacen a diario, buscan a como dé lugar, colarse del forma preferencial para cruzar en menor tiempo.

Fue la joven automovilista de nombre Nelly, quien expuso a estos infractores que hasta ahora, habían procedido de manera impute; sobre el tema precisó: "Es una fila pero hay unos que se van a querer meter, he visto que pasan, todos estamos la mayoría en una sola fila", fustigó.

No obstante, el clamor fue atendido y el portón de acceso, fue cerrado parcialmente de modo que no pudieran entrar vehículos por el carril izquierdo. Sobre esta medida, la joven Aralé Navarro, manifestó que "Mi mamá estuvo esperando 2 horas y eso que se fue desde las 6 de la mañana para cruzar, no es justo que se metan a la brava".

El apoyo de autoridades de Tránsito local, podría evitar este tipo de problemas, pues ya en el pasado, se ha solicitado el apoyo de la corporación municipal para regular la vialidad en esa zona federal.