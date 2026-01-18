Rellenan baches de la brecha 124

Familias de las colonias Nebraska y San Luis, así como comunidades aledañas de la brecha 124, podrían estar reactivando acciones enfocadas en emparejar y rellenar los baches con tierra o escombro.

Ya en anteriores ocasiones tomaron la iniciativa de rellenar cuando menos la gran cantidad de pozos al encontrarse la carpeta de rodamiento, o lo que queda, en condiciones deplorables.

¿Qué acciones están tomando los vecinos?

Residentes cercanos a la brecha en referencia, como Narciso y Juan, señalaron que ya han acudido a la Casa del Pueblo para exponer el problema, pero solamente les han dado largas, y pasa y pasa el tiempo, y ahora las cosas están cada vez peor.