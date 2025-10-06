Contemplan más jornadas de salud

Tras el éxito de la Jornada de Salud que se llevó a cabo en forma conjunta por congregaciones religiosas, asociaciones civiles y la Jurisdicción Sanitaria X, se contempla desplegar acciones de este tipo en otras partes del municipio.

Los organizadores, entre ellos la Jurisdicción X y el luchador social Matías González Salinas, así como asociaciones sociales, dieron a conocer que tras el éxito de la jornada que se implementó el sábado de 10:00 a 15:00 horas en fraccionamiento Hacienda Las Brisas, van por más.

Existen varias propuestas para realizar nuevamente este despliegue en favor de las familias de sectores populares, indicó Alma Contreras, una de las organizadoras, quien en conjunto con el titular de la Jurisdicción Sanitaria X, Ricardo Adame, trajeron los siguientes servicios:

- Corte de pelo

- Vacunación de mascotas caninas

- Oftalmólogo

- Graduación de lentes

- Donación de calzado

- Entrega de gel desinfectante

- Desparasitación de mascotas