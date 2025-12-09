Registran dos accidentes en transitados cruces de Río Bravo

Dos percances viales fueron reportados la mañana de este martes en la zona Centro de esta ciudad. Esto se acuerdo a los partes informativos de Tránsito local.

Detalles de los accidentes en el centro de Reynosa

El primer accidente se registró en calles Constitución con Abasolo, en el primer cuadro de la ciudad, alrededor de las 8:00 horas.

En dicho accidente participaron una camioneta tipo SUV, de la marca Toyota, color gris con placas de Tamaulipas y un auto Hyundai, color gris, cuatro puertas y matrículas tamaulipecas.

El responsable fue la persona que conducía la SUV Toyota, ya que omitió el alto al circular por Abasolo de sur a norte y provocó el incidente con la otra unidad que iba de poniente a oriente.

Acciones de Tránsito local tras los percances viales

El segundo accidente tuvo lugar entre una camioneta Chevrolet color blanco, doble cabina y sin matrículas, así como un Chevrolet Cavalier, color blanco sin placas.

Fue alrededor de las 11:45 horas cuando se hizo el reporte a las autoridades correspondientes. Tránsito local también atendió este percance, con el fin de deslindar responsabilidades.