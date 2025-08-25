Terminan 2 en la cárcel por choques

Dos ebrios infractores pasaran por los 36 horas en las celdas de Seguridad Pública, luego de que en sendos choques provocaran lesiones y severos daños materiales valorados en más de un centenar de miles de pesos.

El primer percance tuvo lugar a las 2:00 horas en calle Jalapa, con avenida Paseo Colón, fraccionamiento Río Bravo, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado, color negro, con placas de Tamaulipas, intenta virar hacia Paseo Colón, viniendo de sur norte sobre Jalapa.

Debido al estado de ebriedad, no se percató que sobre la misma vía, circulaba por el carril contrario otro vehículo, siendo este un auto Chevrolet, color gris, con tres ocupantes a bordo quienes resultaron lesionados y también venían en estado de ebriedad.

El segundo percance, de acuerdo a las autoridades de Tránsito, tuvo lugar a las 3:40 horas en el cruce de las avenidas Madero y México, en plena zona Centro, en el que participaron dos unidades motrices.

De acuerdo al parte informativo, el conductor de una camioneta Ford, color blanco, de placas de Tamaulipas, provocó un accidente en ese cruce de avenidas, en donde el afectado, es el conductor de un auto Chevrolet Malibú, color negro, sin placas.

También este infractor conducía bajo los efectos del alcohol, por lo que fue asegurado por los elementos de vialidad y remitido a las ergástulas municipales.