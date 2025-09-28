Claman por semáforo

Por más de una década y media, tras la inauguración del Puente Internacional Río Bravo-Donna, peligroso entronque ha sido factor de sinfín de accidentes.

Se trata del encuentro de dos vialidades de riesgo: Brecha 112 y avenida San Pedro, en donde en no pocas veces, ha corrido la sangre.

Por años, automovilistas y operadores de unidades de carga o pasaje, han pedido instalación de semáforos y reductores de velocidad.

Noelia Moreno Barrón, automovilista, dijo sobre esta problemática que ha cobrado varias vidas:

"Ya deberían poner semáforo ahí, siempre pasan accidentes y para salir de ahí está horrible, porque los que van por la 12 nunca dan chance y más cuando ahí escuela, el tráfico es más.

"Ojalá y hagan algo para beneficio de ese fraccionamiento, si no son choques, es la luz", cuando impactan postes de la CFE.

Ivet González, también conductora, fue más elocuente:

"Esa salida de ese fraccionamiento, es la más peligrosa de Río Bravo, se necesitan topes de concreto urgentemente.

Uno antes y otro después de esa entrada", propuso.

René Martínez, opinó: "Esa entrada está mal diseñada, por eso tanto accidente", esgrimió sobre el trazo de la avenida San Pedro en donde entronca con la 112.