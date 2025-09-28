Claman por semáforo

Claman por semáforoSe trata del encuentro de dos vialidades de riesgo: Brecha 112 y avenida San Pedro
Por más de una década y media, tras la inauguración del Puente Internacional Río Bravo-Donna, peligroso entronque ha sido factor de sinfín de accidentes.
Se trata del encuentro de dos vialidades de riesgo: Brecha 112 y avenida San Pedro, en donde en no pocas veces, ha corrido la sangre.
Por años, automovilistas y operadores de unidades de carga o pasaje, han pedido instalación de semáforos y reductores de velocidad.
Noelia Moreno Barrón, automovilista, dijo sobre esta problemática que ha cobrado varias vidas:
"Ya deberían poner semáforo ahí, siempre pasan accidentes y para salir de ahí está horrible, porque los que van por la 12 nunca dan chance y más cuando ahí escuela, el tráfico es más.
"Ojalá y hagan algo para beneficio de ese fraccionamiento, si no son choques, es la luz", cuando impactan postes de la CFE.
Ivet González, también conductora, fue más elocuente:
"Esa salida de ese fraccionamiento, es la más peligrosa de Río Bravo, se necesitan topes de concreto urgentemente.
Uno antes y otro después de esa entrada", propuso.
René Martínez, opinó: "Esa entrada está mal diseñada, por eso tanto accidente", esgrimió sobre el trazo de la avenida San Pedro en donde entronca con la 112.
Quejas de han alzado, sobre todo en los últimos años, pero ahora la autoridad municipal tiene la última palabra.