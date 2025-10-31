Imparables ´cafres´ en el Puente Internacional

Infractores en las inmediaciones del Puente Internacional Río Bravo-Donna son cada vez más desafiantes e impunes, pues llegan incluso a dañar infraestructura federal sin recibir sanción.

¿Qué ocurrió?

Así se pudo constatar en un recorrido por las instalaciones de ese cruce internacional, el cual se encuentra separado de la cabecera municipal por alrededor de 15 kilómetros. Algunos de estos infractores, sobre todo por las noches y poco antes del amanecer, conducen superando el límite de velocidad que es de 20 kilómetros por hora, lo que ha ocasionado percances. Choques, salidas de camino y volcaduras son una constante en la carretera que conduce a esa infraestructura. Incluso hace algunos días, uno de los portones principales fue embestido y arrancado.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Este percance, del cual se desconoce el día exacto y hora en que ocurrió, dejó como mudo testigo el portón desprendido y retorcido por el impacto en una especie de camellón. Esta situación se da por la falta de vigilancia por parte de la Guardia Nacional división caminos, la cual en pocas ocasiones se le aprecia en el lugar. Incluso accidentes en las casetas del cobro del lado mexicano han demorado hasta de cuatro a seis horas en ser atendidos por las autoridades federales.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Siniestros como incendios dentro de las instalaciones son atendidos con dilación, lo que hace un riesgo utilizar dicho cruce en ciertos horarios.