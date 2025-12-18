Continúan cafres dañando puente

Riesgo de accidente grave o mortal sufren peatones que atraviesan el puente ubicado sobre la brecha 109 con libramiento de tráfico pesado, ya sea de sur a norte o viceversa.

¿Qué condiciones presenta el puente brecha 109?

Luego de reportes en redes sociales en el sentido de que el puente ha sido impactado en múltiples veces a causa de accidentes motrices, se pudo constatar el estado que guarda.

Son los barandales o pasamanos, los más afectados de los constantes impactos y precisamente son estas estructuras las que dan seguridad al peatón de no caer al canal Anzaldúas.

Impacto de los accidentes en la seguridad de los peatones

Impactos severos muestra la estructura, incluso fragmentos de concreto del propio acordonamiento del puente, han sido desprendidos por las constantes colisiones.

Cruzar de un extremo a otro, en caso de ser un transeúnte o ciclista, es un riesgo, sobre todo cuando el canal va sobrecargado de agua, cuando son épocas de riegos, ya sean de asiento o auxilio.

Lo cierto que por la noche el riesgo es aún mayor, pues no hay una advertencia de que en alguno tramos no hay protección para el peatón que le evite una caída a las aguas.

Acciones necesarias para mejorar la seguridad en el puente

Si bien no se han dado incidentes graves que afectan la seguridad de las personas, la probabilidad sigue existiendo por las condiciones de los barandales o pasamanos.