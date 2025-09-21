Temen accidentes por la falta de semaforo

Temen accidentes por la falta de semaforoSe trata de la intersección de avenida México con calle Guanajuato, en colonia Morelos
Otro peligroso cruce vial que contabiliza múltiples accidentes de consideración, también amerita atención urgente.
Se trata de la intersección de avenida México con calle Guanajuato, en colonia Morelos.
En ese bullicioso sector, automovilistas que circulan de norte a sur por avenida México, no cuentan con luces viales que les dé su turno.
Ello facilita no solo constantes accidentes, sino que pone en riesgo a conductores y motociclistas, así como acompañantes que por ahí se desplazan.
Dicha carencia no es nueva, data de por lo menos 20 años atrás, sin que hasta ahora sea atendida.
Desde esa remota época,solo quienes circulan de oriente a poniente y viceversa sobre Guanajuato y de sur a norte por avenida México, cuentan con luz vial.
