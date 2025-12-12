Se registran dos percances en la Matamoros-Reynosa

Dos fuertes accidentes se registraron en la Autopista Matamoros-Reynosa, en donde se registraron personas lesionadas que fueron atendidas por los servicios de emergencia.

El primero se registró en dicha rua, al altura del fraccionamiento Azteca, sobre uno de los puentes elevados que ahí se ubican.

Un coche Nissan Versa, color guinda con matrículas de Tamaulipas, transitaba de oriente a poniente, cuando pierde el control y se impacta contra las vigas de contención.

Los dos ocupantes sufrieron contusiones menores, siendo atendidos por paramédicos de Protección Civil.

El segundo percance, en esa misma vía, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet, color blanca de cabina y media con placas de Tamaulipas, pierde el control y también se impacta contra la contención.

Como resultado, la unidad quedó varada a media carretera, siendo atendido el lesionado por los socorristas de la Benemérita Institución.

Ambos casos quedaron a cargo de la Guardia Nacional División caminos, autoridad competente que realizó los peritajes para deslindar responsabilidades y conocer la mecánica de sendos accidentes.