Chocan abuelitos y madre de familia

Un fuerte accidente ocurrió en Reynosa, donde un par de abuelitos y una madre de familia que regresaba a su casa con su hija tras salir esta de clases, protagonizaron un choque que causó caos vial pasado el medio día.

¿Qué ocurrió?

El percance tuvo lugar en uno de los sectores más transitados: el cruce en avenida Madero y calle Río Bravo en la colonia Monterreal. Participaron dos unidades, siendo las siguientes: una camioneta Dodge minivan, de color dorado con placas de Tamaulipas, la cual era conducida por una jefa de familia, acompañada por su hija, quien acaba de concluir la jornada educativa y una vagoneta Ford Escort, color verde, conducida por un adulto mayor, acompañado de su esposa.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales llegaron al lugar para atender a los involucrados y regular el tráfico en la zona. Se reportaron afectaciones en la movilidad debido a la magnitud del accidente, que generó un fuerte caos vial en la avenida Madero.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?