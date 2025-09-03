Fuerte choque en zona centro

Tras encontronazo, cuantiosos daños materiales fue el saldo que arrojo un accidente vial ocurrido en la zona centro de la ciudad, en el que ambos conductores como si se hubieran puesto de acuerdo abandonaron las unidades.

Los hechos se suscitaron por avenida Constitución con calle Aldama justamente en la zona centro, de los cuales tomaron conocimiento los elementos de tránsito Municipal, quienes al llegar se percataron de que los conductores se habían esfumado.

En el lugar quedaron severamente dañados, un flamante vehículo Chrysler color azul modelo 2015 sin placas, cuyo conductor puso tierra de por medio.

El otro es un automóvil color negro Chevrolet con placas de Texas que, igual se encontraba abandonado, por lo que ambas unidades fueron remolcadas al corralón al servicio de tránsito y vialidad.