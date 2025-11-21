Conductor choca auto estacionados y huye en Río Bravo

Infractor no identificado causó severos daños materiales a modesto coche que se encontraba estacionado en exclusivo sector de la avenida México en Río Bravo, el incidente tuvo lugar al amanecer y fue descubierto por la mañana.

El incidente tuvo lugar en el tramo entre las avenidas Madero y Sonora en el fraccionamiento Río Bravo, en donde quedó una estela de fragmentos de la defensa tras el fuerte golpe.

Fue el afectado por este incidente, Iván Varela quien pidió la ayuda de las autoridades de vialidad, así como de los posibles testigos para ubicar al responsable.

Sobre la unidad que provocó la colisión, Varela comentó que se trata de "un Honda Civic, gris sin defensa", aunque no alcanzó a discernir cómo era la persona que lo conducía.

Tras el encontronazo con la unidad del afectado, la cual es un coche Pontiac G6, con matrículas de circulación de la UCD (Unión Campesina Democrática) y de color gris oscuro. En el sitio quedó la defensa de la unidad del infractor

"La dejó pegada cuando golpeó mi carro, si alguien tiene información, fue aquí por Plaza Once frente a Hamburguesas México", indicó.

Desafortunadamente el responsable logró evadirse tras acelerar una vez que cometió el daño en propiedad, por lo que ahora el afectado tendrá que presentar querella.