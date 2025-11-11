Detienen a conductor por ocasionar daños a persona y taquería en Río Bravo

Detenido un imprudente conductor que ocasionó cuantiosos daños materiales, así como una persona lesionada, luego de que, sin precaución alguna, al meter "reversa", además de causar lesiones a un peatón, también pasó a afectar taquería.

El hecho vial ocurrió por la calle Coahuila Norte con 5 de Mayo de la colonia Benito Juárez de Río Bravo, cuando el ahora chofer, Malani "R" de 22 años de edad, tripulaba un vehículo Malibu Chevrolet modelo 2008 blanco sin placas, tras adquirir unos productos en tienda de conveniencia, se dispuso a retirarse.

¿Qué ocurrió?

Fue cuando, de manera imprudente y sin espejear, al meter reversa, en lugar de imprimir el acelerador de manera moderada, originó que se llevara de encuentro a un adolescente peatón de nombre Carlos Leal de 16 años, quien, tras recibir los primeros auxilios por protección civil, fue conducido a un hospital para su atención médica debido a los golpes que presentaba.

Al final dejó casi en ruinas la taquería, por lo que ahora debe pagar los daños ocasionados al negocio del pequeño emprendedor, y gastos médicos del lesionado, así como las multas correspondientes, y el servicio de grúa.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?