Fuerte choque en Nuevo Progreso

Tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un accidente vial ocurrido el fin de semana en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso.

De acuerdo con datos recabados por elementos de Tránsito Municipal, los hechos sobre el incidente se registraron en las calles Tamaulipas, entre Tampico y avenida Río Bravo.

El responsable responde al nombre de Carlos Alberto Martínez Cárdenas, de 32 años de edad, con domicilio en la calle Lucio Blanco, en la colonia Las Flores. Conducía una camioneta GMC Yukon modelo 2003, con placas de circulación XLH-273-B.

Resulta que, al circular a exceso de velocidad, perdió el control de la camioneta y atropelló a tres personas, dos de ellas adultos mayores y un niño de 8 años.