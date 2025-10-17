Choque deja a un lesionado

Cuantiosos daños materiales y una persona adulta mayor lesionada fue el saldo que arrojó un accidente vial ocurrido la tarde de miércoles en la zona centro de la ciudad.

Al lugar de los hechos se dieron cita elementos de Tránsito Local, ubicado por avenida las Américas intersección con calle Rayón, participando dos vehículos.

El primero, un automóvil Chevrolet color blanco modelo 2021 con placas de circulación XEM-843-0 de Tamaulipas, el cual era conducido por Salvador García de 72 años de edad con domicilio en el fraccionamiento San Diego.

El hombre de la cuarta edad fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil y trasladado a un hospital para su atención médica debido a los golpes que presentaba.

El otro es un carro color negro Chevrolet con placas de circulación ZYP-771-M de Tamaulipas, el cual era conducido por Christoper Muñiz Rodríguez de 19 años de edad.