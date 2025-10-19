Chocan dos arriba de puente elevado

Fuerte encontronazo que dejó como saldo dos conductores lesionados, tuvo lugar la tarde del viernes, alrededor de las 18:00 horas, luego de que ambas unidades colisionaran.

El choque tuvo lugar en puente elevado de avenida México con Guanajuato, el cual movilizó a cuerpos de auxilio para atender a los participantes de este fuerte percance.

Las unidades que tomaron parte en este acontecimiento de tráfico vehicular, fueron las siguientes:

Una camioneta Nissan Xtrail, color gris, con matrículas de circulación del Estado de Texas, así como un automóvil compacto, Ford Fusión, color gris, el cual no portaba placas.

Fue en el acceso/descenso sur, en el punto en donde se registró el encontronazo, lo que generó congestionamiento vial en la zona, hasta que los vehículos fueron retirados.