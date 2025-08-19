Chocan en avenida las Américas

Cuantiosos daños materiales, y una persona con golpes en diferentes partes del cuerpo, fue el saldo que arrojó un espectacular accidente ocurrido la tarde de domingo.

El accidente vial ocurrió por avenida las Américas intersección con calle Aldama, lugar al que acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Participaron una camioneta Van color blanca de la marca Chevrolet, con placas de circulación del Estado de Coahuila, la cual era conducida por Julio César Álvarez de 49 años de edad, con domicilio en la colonia las Fuentes de la vecina ciudad de Reynosa.

Así como una camioneta color verde GMC modelo 2003 con placas del estado de Tamaulipas, la cual tripulaba Carlos Ramos Ramírez.

Ambas unidades quedaron bastante dañadas, y fueron remolcadas al corralón al servicio de Tránsito, en tanto que los conductores fueron citados en las oficinas de la corporación para deslindar responsabilidades.

VISITO NEGOCIO

CON TODO Y COCHE

Conductor de vehículo perdió el control y se impactó contra un local de madera que, por fortuna, se encontraba deshabitado en esos momentos, ocasionando solo daños materiales.

Se trató de un automóvil de la marca Ford Fusion, cuyos datos del conductor se ignoran, tomando conocimiento los elementos de Tránsito que se apersonaron en el lugar del accidente.