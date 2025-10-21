Sigue detenida hija de trabajadora asesinada

Hasta la mañana del lunes continuaba detenida en las celdas de seguridad pública, como responsable de un accidente vial al conducir en estado de ebriedad y pretender darse a la fuga, la hija que agredió brutalmente a su madre, y que presuntamente le ocasionara la muerte.

De acuerdo a datos recabados por este medio de comunicación, se trata de Cindy Córdoba, quien protagonizó, al conducir en estado de ebriedad (como ya es del dominio público), un choque por alcance a la altura del libramiento con calle Colegio Militar.

La mujer, quien conducía un automóvil Nissan Versa color negro, chocó por alcance un automóvil Mustang con placas de circulación XLG-799-B del Estado de Tamaulipas.

Buscando evadir la acción de la justicia, intentó huir del lugar de los hechos, pero finalmente fue sometida luego de oponer fiera resistencia, quedando detenida como responsable a disposición del juez calificador.

LO EXTRAÑO...

A sabiendas de que fue la misma que golpeó brutalmente a su madre María Eugenia Otero (Q.E.P.D.), se comunicaron con la Fiscalía para conocer si tenía algún delito pendiente, pero les dijeron, extrañamente, que no había denuncia alguna en su contra, ni mucho menos orden de aprehensión.