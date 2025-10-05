Nuevo choque en la Matamoros-Reynosa

Un fuerte accidente ocurrido la mañana de ayer dejó como saldo dos personas lesionadas, una de ellas atrapada entre los fierros retorcidos por más de una hora.

El percance se registró alrededor de las 09:30 horas en la carretera libre Matamoros–Río Bravo, a la altura del poblado Altamirano, perteneciente a Valle Hermoso.

En el lugar colisionaron una camioneta Nissan tipo Rouge, conducida por una mujer de aproximadamente 45 años de edad, la cual no se identificó, y un camión de carga de la empresa GAMA, dedicado al transporte de materiales para construcción.

Tras el impacto, el conductor del camión, identificado como Ricardo, de aproximadamente 35 años, quedó prensado dentro de la unidad.

Personal de Protección Civil de Valle Hermoso trabajó por varios minutos y con ayuda de elementos de Matamoros, despues de una hora lograron liberarlo mientras permanecía consciente, aunque con lesiones graves en las piernas.

La conductora de la camioneta también resultó lesionada, siendo atendida por paramédicos de Valle Hermoso y trasladada al Hospital General de esta ciudad, donde se reportó con fracturas en las piernas y golpes internos.

El hombre fue llevado en ambulancia a la ciudad de Matamoros para recibir atención médica especializada.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y cuerpos de auxilio de Valle Hermoso, Matamoros y Río Bravo, así como personal de la Guardia Nacional, división Caminos.

Hasta el cierre de esta edición, se desconocían las causas exactas del accidente, aunque se presume que la conductora de la camioneta pudo haber intentado incorporarse a la carretera, impactándose de frente con el camión.