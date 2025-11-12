Accidente de vehículos deja daños materiales en Río Bravo

Fuerte percance dejó dos vehículos convertidos en chatarra la noche del martes en uno de los entronques más peligrosos de la cabecera municipal de Río Bravo.

El incidente se registró en brecha 112 con avenida San Pedro, cuando colisionaron un auto Chevrolet Cruze, color gris y placas de Tamaulipas, así como una camioneta Chevrolet Suburban, color negro con matrículas texanas.

Fueron los automovilistas que circulaban por el lugar, quienes dieron parte a Protección Civil y a Tránsito local, para que hicieran acto de presencia en ese transitado punto.

De acuerdo con las trayectorias de los vehículos, el auto circulaba de oriente a poniente sobre avenida San Pedro, mientras que la camioneta lo hacía de norte a sur por la brecha. Tras el encontronazo, la peor parte se la llevó la camioneta Suburban al ser impactada en la partes posterior del costado izquierda, mientras que el auto presentaba daños en el ángulo anterior izquierdo.

Los ocupantes solo sufrieron algunas contusiones, pese a los considerables daños materiales, siendo atendidos por los paramédicos.

Ambas unidades fueron remolcadas al corralón oficial, mientras peritos de vialidad realizaban el peritaje para conocer la mecánica del accidente.