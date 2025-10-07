Menor lesionada en fuerte choque

Fuerte encontronazo ocurrido la tarde de domingo arrojó cuantiosos daños materiales por miles de pesos, y tres lesionados, entre ellos una menor que se mantiene al borde de la muerte.

Los hechos, de los que tomaron conocimiento los elementos de Tránsito Local, ocurrieron en el cruce de las calles Guanajuato con Quintana Roo.

Participaron una camioneta color negra Acadia RMG con placas 7803 de Texas, la cual era conducida por Rocío Robles de 25 años de edad con domicilio en la colonia Morelos, quien fue reportada como lesionada.