Choque deja a 3 lesionados

Saldo de tres personas lesionadas arrojó un brutal percance en el libramiento poco antes del mediodía.

El encontronazo tuvo lugar en el cruce de dicha vialidad con calle prolongación Allende, en la colonia Noé Garza.

Las unidades involucradas son las siguientes:

Una camioneta Pontiac, color dorado con placas de Texas y una camioneta utilitaria, color blanco de la marca Nissan, con matrícula de Tamaulipas.

Debido a la fuerte colisión, se pidió el auxilio de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil atendieron a la conductora de la camioneta Pontiac, quien era acompañada de una menor, y presentaban lesiones diversas.

Los socorristas trasladaron a ambas a un nosocomio de la localidad.

Igualmente, el conductor de la Nissan presentaba posibles fracturas, por lo que fue auxiliado.