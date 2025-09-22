Lesiona ebrio a 2 en triple choque

Un hombre, aparentemente en estado de ebriedad y de edad avanzada, lesionó al menos a dos personas en el fraccionamiento Brisas del Campo la noche del sábado, tras impactar su vehículo contra dos camionetas tipo SUV estacionadas.

El percance se registró poco antes de las 23:00 horas en la avenida República Mexicana, participando las siguientes unidades:

· Camioneta Chevrolet Equinox, color gris con placas de Tamaulipas, conducida por el responsable.

· Camioneta Kia Seltos, color gris oscuro con placas de Texas, estacionada.

· Camioneta Chevrolet Traverse, color negro con placas de Texas, también estacionada.

El infractor circulaba de sur a norte por la avenida cuando, debido a su estado de ebriedad y a la velocidad, perdió el control y chocó contra las camionetas estacionadas. Cerca del lugar, también resultaron lesionadas una mujer y un hombre de la tercera edad, quienes fueron afectados por el impacto.

Vecinos reportaron el incidente a Tránsito municipal y Protección Civil, acudieron los elementos, el perito de turno y paramédicos, quienes atendieron a los dos lesionados.

El responsable del accidente fue detenido y trasladado a las celdas de Seguridad Pública, por representar un riesgo para la comunidad. Los lesionados recibieron atención médica en el lugar.

La camioneta Equinox del infractor fue remolcada a los patios de la delegación de vialidad, en calidad de garantía por daños, multas y curaciones.