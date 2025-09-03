Termina KIA en chatarra

Fuerte colisión motriz entre dos unidades, dejó a coche de la marca KIA, convertido en chatarra.

El accidente tuvo lugar alrededor del mediodía de este martes 2 de septiembre.

Fue en el cruce de avenida Madero con calle Cuauhtémoc, en la colonia Popular, donde se registró el hecho vial.

Las unidades participantes son una camioneta Dodge, color negro, de cabina y media con matrícula de Texas, así como un auto KIA de la línea Río, color rojo con placas de Tamaulipas.

Versiones de testigos presenciales, aseguran que el KIA circulaba de norte a sur por calle Cuauhtémoc, mientras que la camioneta Dodge, lo hacía de poniente a oriente sobre Madero.

Fue en la intersección, donde sobrevivo el encontronazo, acudiendo paramédicos de Protección Civil, para atender a la conductora del KIA, quien resultó contundida.